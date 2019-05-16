Серый волк Ольга КОЛОКОЛОВА: «До последней капли… репутации» #15





(Полноправные пользователи) Сообщений: 10148

Регистрация: 19.08.08 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 16:33 Немножко UP тему. В девяностых ходила шикарная байка - бабайка, (сам лично слышал от людей владеющих КАМАЗом).

Как один приграничный перец участковый после весенней распутицы за свой счёт мостик отремонтировал на ту сторону в Россию.

И на дорогу грейдер нанял поправить, чтоб граждане начинающие контрабандисты через него мимо таможни на КАМАЗах возили.

Очень правдоподобно рассказывали. И живописно того участкового описывали.



Может пользуясь опытом предложить полисяям разграбленные совхозы восстановить?

Ну если совхозы не получится, то хоть колхозы?



Радостные колхозники по выходным попрут дружными стадами на рынок в городе.

Будут как раньше дружно лузгать семочки засыпаю шелухой все улицы у рынка.

Доблестные полисяи будут сидеть в будках "балмуздак" прикидываясь мороженщицой и собирать штрафы.



Всем хорошо. Деревни живут и работают, рынки с продуктами, колхозники с семечками, полицаям шмаль продавать не нуно, семечки безопасны. Экономика работает. Деньги движутся. Все счастливы!