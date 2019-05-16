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≡ Ольга КОЛОКОЛОВА: «До последней капли… репутации»		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Ольга КОЛОКОЛОВА: «До последней капли… репутации»
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 35809
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 16.05.19 - 11:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Приехали! В 300 000 тенге оценил Костанайский городской суд моральные страдания сотрудника полиции, якобы нанесенные ему «НГ». Компенсация морального ущерба уникально высока. У нас за передавленного автобусом пассажира суды столько не назначают.
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§ Серый волк
Ольга КОЛОКОЛОВА: «До последней капли… репутации»
Серый волк


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 10148
Регистрация: 19.08.08
Отправлено: 26.05.19 - 16:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Немножко UP тему. :lol: В девяностых ходила шикарная байка - бабайка, (сам лично слышал от людей владеющих КАМАЗом).
Как один приграничный перец участковый после весенней распутицы за свой счёт мостик отремонтировал на ту сторону в Россию.
И на дорогу грейдер нанял поправить, чтоб граждане начинающие контрабандисты через него мимо таможни на КАМАЗах возили. :lol:
Очень правдоподобно рассказывали. И живописно того участкового описывали.

Может пользуясь опытом предложить полисяям разграбленные совхозы восстановить?
Ну если совхозы не получится, то хоть колхозы? :lol:

Радостные колхозники по выходным попрут дружными стадами на рынок в городе.
Будут как раньше дружно лузгать семочки засыпаю шелухой все улицы у рынка.
Доблестные полисяи будут сидеть в будках "балмуздак" прикидываясь мороженщицой и собирать штрафы.

Всем хорошо. Деревни живут и работают, рынки с продуктами, колхозники с семечками, полицаям шмаль продавать не нуно, семечки безопасны. Экономика работает. Деньги движутся. Все счастливы! :lol:
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