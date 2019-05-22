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§ NG.kz
174 регион, езжу как хочу или как могу
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 35807
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 22.05.19 - 17:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Когда уже этих шумахеров из "174 региона" местного розлива научат ездить по правилам? Подрезают, поворотники не включают, мы им мешаем... и т.д. и т.п.

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§ лимон
Re: 174 регион, езжу как хочу или как могу
лимон


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 922
Регистрация: 21.11.16
Отправлено: 22.05.19 - 17:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
таки да, авто с номерами рф, армении, кр, частенько по-хамски водят
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§ seroff
Re: 174 регион, езжу как хочу или как могу
seroff


(Пользователи)
Сообщений: 249
Регистрация: 28.04.14
Отправлено: 22.05.19 - 21:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
так сегодня такие и встретились крузак и десятка пушкина-алтынсарина 174 регион видать соскучились земляки :-)
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§ drakon
174 регион, езжу как хочу или как могу
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 16358
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 22.05.19 - 22:19 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
seroff:
видать соскучились земляки :-)

Земляки - КОстанайцы. Они ведь тоже,
с этими номерами ездят... :lol: :-P
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§ Гриня
Re: 174 регион, езжу как хочу или как могу
Гриня


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 611
Регистрация: 11.04.12
Отправлено: 23.05.19 - 15:11 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Согласен,что многие с российскими номерами нарушают,но и сам регистратор не ангел.За жучкой,зачем вылез на перекресток с Чернышевского?Кому Стоп там повесили?Какой за это штраф?Да и часто из ряда в ряд мотыляет,каждый раз поворотник включал?не забывал?
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§ Survivor Puma
174 регион, езжу как хочу или как могу
Survivor Puma


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Сообщений: 1
Регистрация: 16.05.19
Отправлено: 23.05.19 - 17:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
За жучкой выехал (каюсь) поинтересоваться, где он так ездить научился. Не сдержался от такого стиля вождения, высказался не сдержанно, он поэтому и стартанул так, чуть из окна не вывалился
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§ saba
174 регион, езжу как хочу или как могу
saba


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 221
Регистрация: 05.02.15
Отправлено: 24.05.19 - 12:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Я с одним разговаривал, говорит, вчера в ДТП попал, 2 столба срезал, но я не виноват, всего 140 шел, просто вода через лог пошла, лог по Каирбекова, дело было в прошлом году

[Исправлено: saba, 24.05.2019 - 12:42]
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§ Ваш земляк
Re: 174 регион, езжу как хочу или как могу
Ваш земляк


(Пользователи)
Сообщений: 2023
Регистрация: 17.12.09
Отправлено: 26.05.19 - 15:07 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А при чём здесь номера и манера вождения? Или водители на машинах с казахстанскими номерами - ангелы и просто образец для подражания?!
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