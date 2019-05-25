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§ NG.kz
Подумать страшно, чем мы кормим детей - Дарига Назарбаева об импортных продуктах
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 35807
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 25.05.19 - 20:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
90 процентов продуктов питания для детей завозятся в Казахстан из-за рубежа. Об этом заявила спикер Сената Дарига Назарбаева, посещая Академию питания и завод по производству детского молочного питания "Амиран".
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§ drakon
Re: Подумать страшно, чем мы кормим детей - Дарига Назарбаева об...
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 16358
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 25.05.19 - 20:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Так если своего - нету, приходится-
импортным кормить... :lol:
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§ Серый волк
Re: Подумать страшно, чем мы кормим детей - Дарига Назарбаева об...
Серый волк


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 10144
Регистрация: 19.08.08
Отправлено: 26.05.19 - 02:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Три тысячи чертей!!!
Какое удивительное открытие столько лет спустя! :lol:
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§ pro100tak
Re: Подумать страшно, чем мы кормим детей - Дарига Назарбаева об...
pro100tak


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 316
Регистрация: 31.07.14
Отправлено: 26.05.19 - 03:17 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
иногда детям лучше пожевать орбит, наверное(((
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§ Азамат Лисов
Re: Подумать страшно, чем мы кормим детей - Дарига Назарбаева об...
Азамат Лисов


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Сообщений: 73
Регистрация: 02.05.12
Отправлено: 26.05.19 - 10:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Оказывается только Дарига Нурсултановна в нашей стране заботится о здоровье детей. Какая молодец)))
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§ андрей 117
Re: Подумать страшно, чем мы кормим детей - Дарига Назарбаева об...
андрей 117


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Сообщений: 10
Регистрация: 19.05.17
Отправлено: 26.05.19 - 11:15 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
прочитал только.90 процентов продуктов питания для детей завозятся в Казахстан из-за рубежа. Об этом заявила спикер Сената Дарига Назарбаева.дальше читать не стал это открытие для всего казахстанского народа.
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§ Ваш земляк
Re: Подумать страшно, чем мы кормим детей - Дарига Назарбаева об...
Ваш земляк


(Пользователи)
Сообщений: 2023
Регистрация: 17.12.09
Отправлено: 26.05.19 - 14:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ну всё! Теперь надо Нобелевскую премию выдать за такое открытие!
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