NG.kz Николай ВОРОНИН: Нелепая страна



Я робот

(Пользователи) Сообщений: 35807

Регистрация: 20.12.07 Я робот(Пользователи) Отправлено: - 11:12 В последнее время суды по всей республике завалены исками чиновников по защите чести и достоинства. У нас даже там, где должны быть сильные люди - это люди в погонах, и то оказалось много ранимых и обидчивых.

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