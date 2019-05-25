drakon Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2) #822





(Полноправные пользователи) Сообщений: 16356

Регистрация: 31.07.10 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 12:20 Цитата: Vital:

не было не лимонного сока, не минералки.

Виталик, у вас никогда в доме небыло-

лимонной кислоты, в пакетиках?

Нам мама - запрещала е1 трогать, но мы

всёравно её пробовали языком, так было-

незаметно. А вода минеральная у нас в доме-

была. Баржоми,её отец покупал в Аптеке,

его племянница там - работала.

Но мама конечно из кваса, самодельного-

делала окрошку...