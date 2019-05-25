/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Подумать страшно, чем мы кормим детей - Дарига Назарбаева об импортных продуктах		Новые сообщения • Поиск
 
 
Ответить 
§ NG.kz
Подумать страшно, чем мы кормим детей - Дарига Назарбаева об импортных продуктах
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 35803
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 25.05.19 - 20:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
90 процентов продуктов питания для детей завозятся в Казахстан из-за рубежа. Об этом заявила спикер Сената Дарига Назарбаева, посещая Академию питания и завод по производству детского молочного питания "Амиран".
Читать новость

§ drakon
Re: Подумать страшно, чем мы кормим детей - Дарига Назарбаева об...
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 16351
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 25.05.19 - 20:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Так если своего - нету, приходится-
импортным кормить... :lol:
Профайл

§ Серый волк
Re: Подумать страшно, чем мы кормим детей - Дарига Назарбаева об...
Серый волк


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 10144
Регистрация: 19.08.08
Отправлено: 26.05.19 - 02:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Три тысячи чертей!!!
Какое удивительное открытие столько лет спустя! :lol:
Профайл

§ pro100tak
Re: Подумать страшно, чем мы кормим детей - Дарига Назарбаева об...
pro100tak


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 316
Регистрация: 31.07.14
Отправлено: 26.05.19 - 03:17 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
иногда детям лучше пожевать орбит, наверное(((
Профайл
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »
Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 12, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 12
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS
Авторизация

 

Сейчас на сайте
Гостей: 61
Пользователей: 0
Всего: 61

Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена в объеме не более одной трети с обязательной гиперссылкой на материал в первом абзаце, как первоисточник. Полная перепечатка разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта.
E-mail: ng@ng.kz; Телефон: 8 (7142) 53-51-51
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2019
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2019
^ Наверх