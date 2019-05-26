Цитата: учебный год заканчивается, а колодец накрыт чем попало, - возмущается она. - Это не единственный, там еще два рядом есть открытых. Поход в школу - экстрим! Вы всё абсолютно неправильно понимаете!

Это величайшие достижения чиновников кОстанайского акунаматата!

Живописный асфальт пьяной лентой обрывающийся в колдобины и ржавые дыры колодцев просто гениален!

Достопочтенные чиновники кОстанайского акунаматата сюда же будут иностранных туристов привозить! Наденут на детей бусы из изоляторов, натрут сапожной щеткой лица гуталином, кому требуется если вдруг у кого еще водопровод сохранится, с водой достаточной чистоты чтоб от грязи отмываться, и дети в этом антураже будут исполнять нехитрую фразу на латинице: "дяденька подайте доллар".



Вы думаете это просто так?

Они уже третий год пейзажи апокалипсиса учатся делать!

Красная пустыня перед акунамататом, двухметровые пеньки изувеченных деревьев из фильма "кошмар на улице вязов".

Они вообще будущее готовят! Хорошее будущее для ваших детей!