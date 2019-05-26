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§ NG.kz
«Открытая опасность». Два колодца возле школы № 6
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 35803
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 26.05.19 - 02:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Об открытом колодце в районе СШ № 6 сообщила на WhatsApp «НГ» жительница Костаная Елена ЗАБАРОВА. - Когда мы пошли в школу 1 сентября прошлого года, этот колодец был открыт, всю зиму мимо проходили - он был открытым. Так и сейчас: учебный год заканчивается, а колодец накрыт чем попало, - возмущается она.
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§ Серый волк
Re: «Открытая опасность». Два колодца возле школы № 6
Серый волк


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 10144
Регистрация: 19.08.08
Отправлено: 26.05.19 - 02:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
учебный год заканчивается, а колодец накрыт чем попало, - возмущается она. - Это не единственный, там еще два рядом есть открытых. Поход в школу - экстрим!
Вы всё абсолютно неправильно понимаете!
Это величайшие достижения чиновников кОстанайского акунаматата!
Живописный асфальт пьяной лентой обрывающийся в колдобины и ржавые дыры колодцев просто гениален!
Достопочтенные чиновники кОстанайского акунаматата сюда же будут иностранных туристов привозить! Наденут на детей бусы из изоляторов, натрут сапожной щеткой лица гуталином, кому требуется если вдруг у кого еще водопровод сохранится, с водой достаточной чистоты чтоб от грязи отмываться, и дети в этом антураже будут исполнять нехитрую фразу на латинице: "дяденька подайте доллар".
:lol:
Вы думаете это просто так?
Они уже третий год пейзажи апокалипсиса учатся делать!
Красная пустыня перед акунамататом, двухметровые пеньки изувеченных деревьев из фильма "кошмар на улице вязов".
Они вообще будущее готовят! Хорошее будущее для ваших детей! :lol:
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