Vital Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2) #820





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Регистрация: 09.02.12 (Пользователи) Отправлено: - 01:37 Цитата: drakon:



Вы когда с Барбарой жили тут в СССР, не было не лимонного сока, не минералки. Была окрошка двух видов. На квасе. На воде с уксусом. А минералку уже придумали современные извращенцы. Они её везде стали рекламировать, чуть ли не в борщ стали добавлять.