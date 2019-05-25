drakon Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2) #819





(Полноправные пользователи) Сообщений: 16351

Регистрация: 31.07.10 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 23:29 Цитата: maxsaf:

Майонез с минералкой

Майонез я не ем.Поэтому она со сливками делает.

Но наверное можно и сметану - положить.Цитата: maxsaf:

И лимонный сок добавить

Лимонный сок у меня вот такой



Я с ним чай - пью,минеральную воду...



