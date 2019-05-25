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≡ Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)		Новые сообщения • Поиск
 
 
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Страница 55 из 55«1...535455
Куратор темы: drakon
* drakon
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 16350
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 25.05.19 - 21:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
или вылить .

Оставь - на Завтра...
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§ alex_60
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
alex_60


(Пользователи)
Сообщений: 3460
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 25.05.19 - 22:07 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
на минеральной воде, туда

Ну это наверное супер окрошка.
Тогда немного черной икры не помешает.
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§ alex_60
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
alex_60


(Пользователи)
Сообщений: 3460
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 25.05.19 - 22:09 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Чехия канада сейчас.
Скоро.
Второй полуфинал.
Стресс сброшу.
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* drakon
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 16350
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 25.05.19 - 22:20 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
Стресс сброшу.

Вот думаю, начать пить или нет?

Датское, 1 литр,крепость 5%.
стоит 1.11€, или оставить
на День Рождения?... :lol: :oops:
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* drakon
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 16350
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 25.05.19 - 22:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
Тогда немного черной икры не помешает.

Алекс,ты думаешь, что икры у меня нет?

Есть. Как в Греции всё - есть... :lol: ;-)
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* drakon
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 16350
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 25.05.19 - 22:34 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
Ну это наверное супер окрошка.

Барбара делала её ещё в Казахстане,на
минеральной воде, с газом. Обожаю...
:lol: :oops:
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§ maxsaf
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1934
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 25.05.19 - 23:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Майонез с минералкой - будет отличная окошка
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§ maxsaf
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1934
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 25.05.19 - 23:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:

И лимонный сок добавить
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