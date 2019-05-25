/ Список форумов » Общие форумы » Свободные темы
≡ Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)		Новые сообщения • Поиск
 
 
Ответить Новый топик
Страница 54 из 54«1...525354
Куратор темы: drakon
§ alex_60
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
alex_60


(Пользователи)
Сообщений: 3455
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 25.05.19 - 14:02 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
что это?


это то что ты видишь и держишь в руках..
а для других это может быть все что угодно.
Профайл

§ alex_60
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
alex_60


(Пользователи)
Сообщений: 3455
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 25.05.19 - 14:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
смотрю молодняк не знает про суму и про тюрьму.
зато знает как рогами в стену упереться.
и думать что будет вечно ему двадцать лет.
Профайл

§ alex_60
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
alex_60


(Пользователи)
Сообщений: 3455
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 25.05.19 - 16:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ну ты закупился уже к своему столетнему юбилею?
Булочки там, бутерброды.бич пакеты опять же.
Меньше двух недель осталось.
Профайл

§ alex_60
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
alex_60


(Пользователи)
Сообщений: 3455
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 25.05.19 - 17:13 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Завгар 5.06 тут будет,
А ты все там сидишь.
Надо поднимать одно место.
Жизнь то одна.
Во второй то и комаром может придется.
Профайл

* drakon
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 16341
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 25.05.19 - 18:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
Ну ты закупился уже к своему столетнему юбилею?

Нет ещё Алекс, вот купил сегодня уже.Думаю,

что Четверым - хватит. Эти красные ценники - сорву,
не будут же они - смотреть на упаковку. Да и
вот в Русском магазе,взял 2 конфеты,на рекламной
акции.Тоже уже двоим - хватит. Так за 2 недели
я ещё - натаскаю... :lol: :oops:

[Исправлено: drakon, 25.05.2019 - 18:40]
Профайл

§ alex_60
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
alex_60


(Пользователи)
Сообщений: 3455
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 25.05.19 - 18:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
ещё - натаскаю

Ипортятся. Сам употребляй.
Профайл

§ alex_60
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
alex_60


(Пользователи)
Сообщений: 3455
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 25.05.19 - 18:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Пошел смотреть, fin-rus. Полуфинал.
Блин,даже не с кем эмоции обсудить.
Палкины и собакины остались.
Профайл

§ alex_60
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
alex_60


(Пользователи)
Сообщений: 3455
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 25.05.19 - 18:59 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Картошка то взошла уже поди.
Или в этом году не садил?
Профайл

* drakon
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 16341
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 25.05.19 - 19:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
смотрю молодняк не знает про суму и про тюрьму.

Да, Алекс, не пробовали они ещё жизни.
Ох сколько на моё веку, разных людей-
встречалось.Был у меня один зять,
муж Кузины. Военный лётчик.Пришлось-
катапультироваться, инвалидом стал.
Закончил Сельхозинститут,работал.
Сейчас его нет уже... :-o
Профайл

* drakon
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 16341
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 25.05.19 - 19:08 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
Картошка то взошла уже поди.

Садил, уже на днях - зацветёт... :lol: :oops:
Профайл
Ответить Новый топик
Страница 54 из 54«1...525354
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »
Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 8, из них зарегистрированных: 1 и гостей: 7
Зарегистрированные пользователи: drakon

Вы можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы можете голосовать

XML / RSS
Авторизация

 

Сейчас на сайте
Гостей: 93
Пользователей: 1
Всего: 94

Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена в объеме не более одной трети с обязательной гиперссылкой на материал в первом абзаце, как первоисточник. Полная перепечатка разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта.
E-mail: ng@ng.kz; Телефон: 8 (7142) 53-51-51
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2019
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2019
^ Наверх