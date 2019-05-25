drakon Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2) #800





(Полноправные пользователи) Сообщений: 16341

Регистрация: 31.07.10 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 18:37 Цитата: alex_60:

Ну ты закупился уже к своему столетнему юбилею?

Нет ещё Алекс, вот купил сегодня уже.Думаю,



что Четверым - хватит. Эти красные ценники - сорву,

не будут же они - смотреть на упаковку. Да и

вот в Русском магазе,взял 2 конфеты,на рекламной

акции.Тоже уже двоим - хватит. Так за 2 недели

я ещё - натаскаю...



[Исправлено: drakon, 25.05.2019 - 18:40]