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§ NG.kz
Налоговую амнистию планируют провести для 1,4 миллиона казахстанцев
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 35799
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 25.05.19 - 14:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Им при условии оплаты основного долга в 13,9 миллиарда тенге спишут пени на сумму 7 миллиардов. Речь идет о налоговых периодах до 1 января 2019 года. Закон сейчас рассматривают в Мажилисе Парламента.
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§ Сабыр
Re: Налоговую амнистию планируют провести для 1,4 миллиона...
Сабыр


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 189
Регистрация: 30.05.18
Отправлено: 25.05.19 - 14:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Нуреке, не спасёт
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