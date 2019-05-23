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§ NG.kz
Человек, который не может ходить, уже две недели живет на улице в Костанае
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 35798
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 23.05.19 - 20:15 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Фотографии мужчины, который живет во дворе дома № 9 по ул. Мауленова, прислала на WhatsАpp "НГ" читательница.
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§ drakon
Человек, который не может ходить, уже две недели живет на улице в Костанае
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 16338
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 24.05.19 - 13:24 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:
Я в этом очень сильно не уверен.

А в остальном сильно - уверен?... :lol:
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§ Кушмурунец23
Re: Человек, который не может ходить, уже две недели живет на...
Кушмурунец23


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Сообщений: 222
Регистрация: 18.05.12
Отправлено: 24.05.19 - 14:42 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Серый волк:
Этих подонков не интересуют службы социальной помощи и все телефоны организаций соцобеспечения и социальной адаптации. Вот где реальные подонки, в таких полициях и нанятые жульём вороватым писать на форумы.

Верно сказано!
Я до сих пор вспоминаю как мы пытались помочь "бабе Маше" из Кушмуруна получить документы, пенсию. До Астаны дошли, даже у нашего акима области по имени Архимед был на контроле этот случай... Померла баба Маша, "хорошо хоть после похорон все таки сделали уд.личности". Правда за все годы ни одна скорая ее не смогла посетить, также как и соц. работники тоже отказывались... ведь без удостоверения была бабуля, а вдруг она не "нашего гражданства".
https://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=29052
А сколько их таких "валяется" не "попавших в газету"!
Может переслать эту статью с фото и видео нынешним кандидатам в Президенты?
Интересно, смогут ли они что то сделать для этого конкретного человека?
Будут ли они бороться за его голос? Да, и за мой, за ваш?
Я считаю себя больше человеком выросшим при СССР. Бывало что и тогда "валялись", но быстро реагировали: милиция, медики...
А сейчас две недели "валяется" и ни кому не нужен. Вот вам и латиница с тремя языками.
Вот такая вот "Рухани жаңғыру"
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§ Тимур Гафуров
Re: Человек, который не может ходить, уже две недели живет на...
Тимур Гафуров

Модератор
(Администрация сайта)
Сообщений: 435
Регистрация: 05.01.07
Отправлено: 24.05.19 - 15:35 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Как сообщили в пресс-службе департамента полиции Костанайской области, этого 69-летнего мужчину сегодня ночью сотрудники полиции доставили в Центр адаптации.
- Сколько он там будет находиться, сказать не можем, - отметили в пресс-службе. - У него есть адресная прописка, при нем находились документы. Лечебные заведения и центры адаптации не хотят брать таких людей, ссылаясь на то, что их жизни ничего не угрожает. Полиция не имеет права его задерживать, так как он не совершает противоправных действий.
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§ drakon
Человек, который не может ходить, уже две недели живет на улице в Костанае
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 16338
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 24.05.19 - 16:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Тимур Гафуров:
У него есть адресная прописка,

А жить - фактически есть где?Цитата:
Тимур Гафуров:
ссылаясь на то, что их жизни ничего не угрожае

Жить при низких температурах, на улице,
это не угрожа жизни?Цитата:
Тимур Гафуров:
Полиция не имеет права его задерживать,

Полиция может только Бабушек,многодетных матерей и детей-
задерживать, на митингах, которые тоже,
ничем и никому - не угрожают... :-o 8-)
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§ Кушмурунец23
Re: Человек, который не может ходить, уже две недели живет на...
Кушмурунец23


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Сообщений: 222
Регистрация: 18.05.12
Отправлено: 24.05.19 - 16:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Тимур Гафуров:
Как сообщили в пресс-службе

Спасибо "НГ" и тем людям что не могли "пройти мимо"
Вот конкретный пример. Человек в силу обстоятельств "попал в беду". Сам ли виноват, или ему помогли... но он оказался "на обочине", "на дне"!
И что? Назвать его "бомжом" и ни чего не делать? Вывезти за 100км от города?
2 недели полного бездействия и только после публикации "смилостивились". Интересно у него есть документы, а как с пенсией. Вроде на вид пенсионного возраста. У нас "друзей круг" так до сих пор не узаконил соответствующие положения о подобных случаях с нашими гражданами? Печально...
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§ Козлов я
Человек, который не может ходить, уже две недели живет на улице в Костанае
Козлов я


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Сообщений: 314
Регистрация: 25.11.16
Отправлено: 24.05.19 - 17:08 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Полиция не имеет права его задерживать, так как он не совершает противоправных действий. Источник: https://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?post_id=803968&topic_id=37648&forumid=1&1558695948

Жаль,что у мужика нет с собой мобильного интернета. тогда бы он знал,что стоит руками сделать вид,что он держит плакат, то минимум ему на полмесяца обеспечен был бы кров и паёк.
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§ Кушмурунец23
Re: Человек, который не может ходить, уже две недели живет на...
Кушмурунец23


(Пользователи)
Сообщений: 222
Регистрация: 18.05.12
Отправлено: 24.05.19 - 17:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Тимур Гафуров:
У него есть адресная прописка, при нем находились документы.

Извиняюсь, не прочитал до конца. По привычке написал... про отсутствие документов
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§ elektron
Человек, который не может ходить, уже две недели живет на улице в Костанае
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2969
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 24.05.19 - 21:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
А в остальном сильно - уверен?...

имею возможность предположить, что пока да.
Но ещё лет 30-40 а может и меньше и уверенности станет тоже меньше.
А главное эти годы ещё прожить.
ПС: Спасибо и автору статьи и редакции.
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§ elektron
Re: Человек, который не может ходить, уже две недели живет на...
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2969
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 25.05.19 - 09:36 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Тимур Гафуров:
У него есть адресная прописка,

У меня другой вопрос возник. Если есть прописка, человек не ходячий.
То как он вообще там оказался? Было бы не плохо проверить версию родственников.
А то одни мам избивают, другие походу не ходячих отцов, как кошек и собак просто вывозят. Хотелось бы ошибиться. Но просто как не ходячий, там оказался, даже если и добровольно?
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§ Victor Yang
Человек, который не может ходить, уже две недели живет на улице в Костанае
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 11566
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 25.05.19 - 10:19 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
elektron:
У меня другой вопрос возник. Если есть прописка, человек не ходячий. То как он вообще там оказался?

Да паразитировал на семье - и всё. Постоянные пьянки мало кому понравятся. Наверняка сам ушёл от "злых" родственников, которые пить не давали. Если не ходячий - "зарабатывал" попрошайничеством. Сейчас или тележка сломалась, или дружки бросили, а, может, и на "чужую" территорию залез попрошайничать - у него и отобрали средство передвижения. Поражают меня такие люди - сами ничего не хотят делать, а потом (внезапно и неожиданно!) оказываются никому не нужны. Но по закону, конечно, дети обязаны ухаживать за немощными родителями.

[Исправлено: Victor Yang, 25.05.2019 - 11:30]
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§ drakon
Человек, который не может ходить, уже две недели живет на улице в Костанае
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 16338
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 25.05.19 - 12:27 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:
Да паразитировал на семье - и всё.

Ты это - проверил? С родственниками - разговаривал?
Цитата:
Victor Yang:
Но по закону, конечно, дети обязаны ухаживать за немощными родителями.

Пропиши здесь - этот закон... :-o
Всё! ДП - вам всё сказал... :-o
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§ elektron
Человек, который не может ходить, уже две недели живет на улице в Костанае
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2969
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 25.05.19 - 12:35 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
Ты это - проверил? С родственниками - разговаривал?

Может знакомый? :-o
Не будет же уважаемый наговаривать! ;-)
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§ Victor Yang
Человек, который не может ходить, уже две недели живет на улице в Костанае
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 11566
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 25.05.19 - 12:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
Пропиши здесь - этот закон...

Ст. 145 Кодекса О браке и семье:
Цитата:
Статья 145. Обязанности совершеннолетних детей по содержанию родителей
1. Трудоспособные совершеннолетние дети обязаны содержать своих нетрудоспособных нуждающихся в помощи родителей и заботиться о них.
2. При отсутствии соглашения об уплате алиментов алименты на нетрудоспособных нуждающихся в помощи родителей взыскиваются с трудоспособных совершеннолетних детей в судебном порядке.
3. Размер алиментов, взыскиваемых с каждого из детей, определяется судом исходя из материального и семейного положения родителей и детей и других заслуживающих внимания интересов сторон в кратном отношении к месячному расчетному показателю на момент выплаты алиментов.
4. При определении размера алиментов суд вправе учесть всех трудоспособных совершеннолетних детей данного родителя независимо от того, предъявлено требование ко всем детям, к одному или нескольким из них.
5. Дети могут быть освобождены от обязанности по содержанию своих нетрудоспособных нуждающихся в помощи родителей, если судом будет установлено, что родители ранее уклонялись от выполнения обязанностей родителей в отношении этих детей. Дети освобождаются от уплаты алиментов родителям, лишенным родительских прав.
6. Обязанности усыновленных детей, достигших совершеннолетия, по содержанию усыновителей определяются так же, как и обязанности детей перед родителями.


[Исправлено: Victor Yang, 25.05.2019 - 12:44]
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§ Victor Yang
Человек, который не может ходить, уже две недели живет на улице в Костанае
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 11566
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 25.05.19 - 12:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
elektron:
Может знакомый?

Он же не единственный такой. Среди бомжей мало по-настоящему несчастных, которые сами ну никак не могли изменить свою жизнь. Если смысл жизни у них в алкоголе - ему никто другой не поможет.
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§ elektron
Человек, который не может ходить, уже две недели живет на улице в Костанае
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2969
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 25.05.19 - 12:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:
Он же не единственный такой. Среди бомжей

У него вроде прописка есть!
Насчёт алкоголя, откуда такая уверенность?
Да и в возрасте пенсионном человек и инвалид.
Так что не нужно обобщать.
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