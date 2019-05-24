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≡ Ветер ломает деревья, срывает билборды и приподнимает светофор в Костанае 		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Ветер ломает деревья, срывает билборды и приподнимает светофор в Костанае
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 35798
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 24.05.19 - 19:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Последствия сильного ветра видны на фотографиях и видеоролике, которые прислали "НГ" читатели. Кстати, на субботу, 25 мая, в Костанайской области объявили штормовое предупреждение. Синоптики оценивают вероятность шторма в 90-95%.
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§ Victor Yang
Re: Ветер ломает деревья, срывает билборды и приподнимает...
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 11563
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 24.05.19 - 19:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А с билбордом дело серьёзное. Хорошо что рядом никого не было.
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§ drakon
Re: Ветер ломает деревья, срывает билборды и приподнимает...
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 16337
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 24.05.19 - 23:18 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:
что рядом никого не было.

А этот дед, с Мауленова,9. Мог бы
спокойно там жить,в кустах... :lol:
А может уже вернули его туда... :oops:
Адаптёры... :-P
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§ elektron
Ветер ломает деревья, срывает билборды и приподнимает светофор в Костанае
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2966
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 24.05.19 - 23:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:
А с билбордом дело серьёзное. Хорошо что рядом никого не было.

Да вроде никто и не шутит! Или?
Я не говорю про дороги и пешеходные переходы.
Пардон сорвалось, не смог пройти мимо!
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§ Victor Yang
Ветер ломает деревья, срывает билборды и приподнимает светофор в Костанае
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 11563
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 25.05.19 - 08:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
elektron:
Да вроде никто и не шутит!

Я про то что таких билбордов по Кустанаю много,и имеет место ответственность их хозяев, разработчиков и изготовителей. Был ли произведён расчёт на ветровую и прочие нагрузки? Осуществляется ли периодическое обследование этих конструкций?
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§ сайлау курманов
Re: Ветер ломает деревья, срывает билборды и приподнимает...
сайлау курманов


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3087
Регистрация: 03.07.12
Отправлено: 25.05.19 - 11:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Мне показалось или на самом деле на первом снимке дом слегка наклонен вперед
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