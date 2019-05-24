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§ NG.kz
"Цветы" превращают в "дурь"
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 35798
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 24.05.19 - 21:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Сегодня во дворе увидел:
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§ Сергей_я
Re: "Цветы" превращают в "дурь"
Сергей_я


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2719
Регистрация: 05.07.13
Отправлено: 24.05.19 - 21:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А я кстати писал, что эта борьба НГ с синтетикой не верно ведется. И писал что поверх рисунков опять напишут сайт и он будет еще заметнее для людей.
https://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?post_id=800993&topic_id=37280&forumid=1#800993
По-другому нужно это дело прикрывать.
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§ maxsaf
Re: "Цветы" превращают в "дурь"
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1931
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 24.05.19 - 23:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Сергей_я:

Скупить все, чтобы другим не досталось??? :-o :lol:
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§ olegggon
"Цветы" превращают в "дурь"
olegggon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 974
Регистрация: 01.07.11
Отправлено: 25.05.19 - 01:48 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Надо просто сверху подписывать:"Даёт всем" или "Даю всем".

[Исправлено: olegggon, 25.05.2019 - 01:53]
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