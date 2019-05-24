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§ NG.kz
Старинный дом превратился в притон
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 35797
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 24.05.19 - 15:36 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Фото старого дома, расположенного на перекрестке ул. Толстого и Набережной, в редакцию "НГ" прислала читательница.

- Этот дом явно имеет какую-то историческую ценность, но сейчас он стал приютом аркоманов и алкоголиков, - рассказала она.
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§ Козлов я
Re: Старинный дом превратился в притон
Козлов я


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 314
Регистрация: 25.11.16
Отправлено: 24.05.19 - 15:36 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Мне кажется, в этом доме,еще в 80-х, был приемник-распределитель для несовершеннолетних. Тогда этот дом принадлежал ДВД.
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§ peshexod
Re: Старинный дом превратился в притон
peshexod


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3338
Регистрация: 25.06.13
Отправлено: 24.05.19 - 15:48 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Буду рад если ошибаюсь, но скорее этот дом выведут (если уже не вывели) из охраняемых архитектурных памятников для продажи.
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§ Гога
Старинный дом превратился в притон
Гога


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 899
Регистрация: 06.07.18
Отправлено: 24.05.19 - 20:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Код:
Козлов я
- Нет , не кажется ,так и было.
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