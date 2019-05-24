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§ NG.kz
Улицу Бородина частично перекрыли в Костанае
NG.kz

Я робот
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Сообщений: 35797
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 24.05.19 - 12:22 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
С 23 мая по 23 июня на ней в границах улиц Лермонтова и Фабричная пройдет реконструкция теплотрассы. В связи с этим этот участок дороги полностью перекрыт для автотранспорта. Об этом сегодня, 24 мая, сообщили в пресс-службе акима города.
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§ olegggon
Re: Улицу Бородина частично перекрыли в Костанае
olegggon


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Сообщений: 973
Регистрация: 01.07.11
Отправлено: 24.05.19 - 12:22 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Перекрыли ещё вчера днём, объявление через сутки. Совок жив🤪.
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§ Гриня
Re: Улицу Бородина частично перекрыли в Костанае
Гриня


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 611
Регистрация: 11.04.12
Отправлено: 24.05.19 - 12:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Про 27 забыли. В каком месте он разворачивается? На какую остановку идти?
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§ seroff
Улицу Бородина частично перекрыли в Костанае
seroff


(Пользователи)
Сообщений: 249
Регистрация: 28.04.14
Отправлено: 24.05.19 - 19:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
до золотой осени и разворачивается
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§ seroff
Улицу Бородина частично перекрыли в Костанае
seroff


(Пользователи)
Сообщений: 249
Регистрация: 28.04.14
Отправлено: 24.05.19 - 19:11 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
а как до складской доехать ?почему не указали? а кто работает в этих границах увольняться на месяц? Забота об окружающих в расцвете.А ктэк для себя разгораживает проезд как это понимать? или правила не для них?
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