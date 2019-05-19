drakon Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2) #787





(Полноправные пользователи) Сообщений: 16333

Регистрация: 31.07.10 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 12:00 Я вот проснулся, в КОстанае уже - обед.

Думал - почитаю материал НГ, об этом

человеке,который "живёт" в кустах.

НЕ моё это дело - указывать Редакции-

о чём им писАть. Но я бы уже сделал -

интервью с этим человеком. Но как видимо,

никому он - не нужен...