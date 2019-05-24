/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Дорожные знаки воруют на ул. Узкоколейной в Костанае		Новые сообщения • Поиск
 
 
Ответить 
§ NG.kz
Дорожные знаки воруют на ул. Узкоколейной в Костанае
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 35797
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 24.05.19 - 17:51 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Об этом на редакционный WhatsApp "НГ" сообщил пользователь сайта Берик.

- Здесь постоянно воруют знаки "грузовому транспорту въезд запрещён",теперь не возможно пройти по пешеходу, потому что грузовики ездят постоянно, - рассказал он.
Читать новость

§ dandiv
Re: Дорожные знаки воруют на ул. Узкоколейной в Костанае
dandiv


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 787
Регистрация: 03.12.09
Отправлено: 24.05.19 - 17:51 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Укажите координаты знака, снимок с гугл карт, а то ведь ничего непонятно где этот знак находится
Профайл
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »
Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 8, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 8
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS
Авторизация

 

Сейчас на сайте
Гостей: 109
Пользователей: 1
Всего: 110

Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена в объеме не более одной трети с обязательной гиперссылкой на материал в первом абзаце, как первоисточник. Полная перепечатка разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта.
E-mail: ng@ng.kz; Телефон: 8 (7142) 53-51-51
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2019
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2019
^ Наверх