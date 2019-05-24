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Я робот

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Регистрация: 20.12.07 Я робот(Пользователи) Отправлено: - 17:08 Весна 2019 года для костанайских аграриев выдалась особенной. Талые воды после снежной зимы быстро растворились в иссушенной земле, после чего пришла необычная для весенних месяцев жара. Такого не помнят даже старожилы. Если еще и лето будет аномальным, хлеб может не уродиться, и тогда село окажется на грани разорения. Когда в этих условиях лучше начинать посевную? Какие сорта пшеницы сеять в первую очередь? Что делать с буйно всходящими сорняками?

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