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§ NG.kz
«Думаю, что паниковать не надо»
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 35797
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 24.05.19 - 17:08 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Весна 2019 года для костанайских аграриев выдалась особенной. Талые воды после снежной зимы быстро растворились в иссушенной земле, после чего пришла необычная для весенних месяцев жара. Такого не помнят даже старожилы. Если еще и лето будет аномальным, хлеб может не уродиться, и тогда село окажется на грани разорения. Когда в этих условиях лучше начинать посевную? Какие сорта пшеницы сеять в первую очередь? Что делать с буйно всходящими сорняками?
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§ Сабыр
Re: «Думаю, что паниковать не надо»
Сабыр


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 188
Регистрация: 30.05.18
Отправлено: 24.05.19 - 17:08 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Как бы там ни было,а новые джипы как покупались так и покупаются ;-) Нормально всё и всегда у наших селян :lol:
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§ Сабыр
Re: «Думаю, что паниковать не надо»
Сабыр


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 188
Регистрация: 30.05.18
Отправлено: 24.05.19 - 17:08
Комментарий удален модератором.
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