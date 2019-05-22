Цитата: может он за папиросами в магазин забежал а вы сразу в слезы.

Интересно рассуждаете, да мне плевать, за чем он пошел в магазин. Какого рожна его железо стоит на пешеходном переходе?

Цитата: ну не хватило мест что-ж теперь!

Паркуй машину там, где есть место и ножками топай до пункта назначения. Совсем уже оборзели.

Цитата: надо фоткать 50 фотографий и писать

Спасибо автору надо сказать в конкретном случае!