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§ NG.kz
Я паркуюсь как... в столице?
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 35792
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 22.05.19 - 10:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
То ли водитель этого авто недавно приехал из Нур-Султана и считает подобную парковку нормой, то ли местный, костанаец, решил, что ему теперь все можно.
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§ директор пляжа
Re: Я паркуюсь как... в столице?
директор пляжа


(Пользователи)
Сообщений: 127
Регистрация: 08.08.18
Отправлено: 22.05.19 - 10:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
ну не хватило мест что-ж теперь! надо фоткать 50 фотографий и писать петицию? может он за папиросами в магазин забежал а вы сразу в слезы.
Цитата:
включая мам, которым теперь было не скатить коляску по пандусу

про каких мам вы говорите "очевидец"? а ли для красного словца?
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§ Rexyn
Я паркуюсь как... в столице?
Rexyn


(Администрация сайта)
Сообщений: 122
Регистрация: 22.11.17
Отправлено: 22.05.19 - 11:18 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Как только что сообщили в пресс-службе департамента полиции Костанайской области, в настоящее время устанавливается местонахождение водителя для составления административного протокола и привлечения к административной ответственности за нарушение правил парковки.
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§ Змея Подколодная
Re: Я паркуюсь как... в столице?
Змея Подколодная


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 626
Регистрация: 02.07.13
Отправлено: 22.05.19 - 11:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
может он за папиросами в магазин забежал а вы сразу в слезы.

Интересно рассуждаете, да мне плевать, за чем он пошел в магазин. Какого рожна его железо стоит на пешеходном переходе?
Цитата:
ну не хватило мест что-ж теперь!

Паркуй машину там, где есть место и ножками топай до пункта назначения. Совсем уже оборзели.
Цитата:
надо фоткать 50 фотографий и писать

Спасибо автору надо сказать в конкретном случае!
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§ drakon
Я паркуюсь как... в столице?
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 16329
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 22.05.19 - 12:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
директор пляжа:
может он за папиросами в магазин забежал

У вас ещё Папиросы - продают?
Так ими наркоманы - пользуются.
Хорошо "косяки" - забивать... :lol: :oops:
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§ Маркс
Re: Я паркуюсь как... в столице?
Маркс


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 431
Регистрация: 01.06.18
Отправлено: 22.05.19 - 17:03 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В культурном Санкт-Петербурге ни разу не видел, чтобы перекрывали тротуарные съезды, не говоря уже о пешеходных переходах. У нас же в городе это в порядке вещей, причем рассуждают именно так, как в первом комментарии: "Не было места, что было делать!" Такому хочется ответить - паркуй машину за городом в степи, там места много, а домой иди пешком или вызывай такси.

Реально даже без коляски напрягает обходить эти консервные банки, а как c колясками или велосипедами? А старики или инвалиды как должны скакать по бордюрам из-за таких сущностей с животиками на атрофированных ножках, боящихся пройти пару лишних метров?
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§ Volonter
Re: Я паркуюсь как... в столице?
Volonter


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1456
Регистрация: 14.04.13
Отправлено: 24.05.19 - 15:02 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
директор пляжа:
про каких мам вы говорите "очевидец"?

Рядом садик, если не ошибаюсь...
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