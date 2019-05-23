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≡ Человек, который не может ходить, уже две недели живет на улице в Костанае		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Человек, который не может ходить, уже две недели живет на улице в Костанае
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 35792
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 23.05.19 - 20:15 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Фотографии мужчины, который живет во дворе дома № 9 по ул. Мауленова, прислала на WhatsАpp "НГ" читательница.
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§ drakon
Человек, который не может ходить, уже две недели живет на улице в Костанае
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 16329
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 24.05.19 - 13:24 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:
Я в этом очень сильно не уверен.

А в остальном сильно - уверен?... :lol:
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§ Кушмурунец23
Re: Человек, который не может ходить, уже две недели живет на...
Кушмурунец23


(Пользователи)
Сообщений: 220
Регистрация: 18.05.12
Отправлено: 24.05.19 - 14:42 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Серый волк:
Этих подонков не интересуют службы социальной помощи и все телефоны организаций соцобеспечения и социальной адаптации. Вот где реальные подонки, в таких полициях и нанятые жульём вороватым писать на форумы.

Верно сказано!
Я до сих пор вспоминаю как мы пытались помочь "бабе Маше" из Кушмуруна получить документы, пенсию. До Астаны дошли, даже у нашего акима области по имени Архимед был на контроле этот случай... Померла баба Маша, "хорошо хоть после похорон все таки сделали уд.личности". Правда за все годы ни одна скорая ее не смогла посетить, также как и соц. работники тоже отказывались... ведь без удостоверения была бабуля, а вдруг она не "нашего гражданства".
https://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=29052
А сколько их таких "валяется" не "попавших в газету"!
Может переслать эту статью с фото и видео нынешним кандидатам в Президенты?
Интересно, смогут ли они что то сделать для этого конкретного человека?
Будут ли они бороться за его голос? Да, и за мой, за ваш?
Я считаю себя больше человеком выросшим при СССР. Бывало что и тогда "валялись", но быстро реагировали: милиция, медики...
А сейчас две недели "валяется" и ни кому не нужен. Вот вам и латиница с тремя языками.
Вот такая вот "Рухани жаңғыру"
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* Тимур Гафуров
Re: Человек, который не может ходить, уже две недели живет на...
Тимур Гафуров

Модератор
(Администрация сайта)
Сообщений: 435
Регистрация: 05.01.07
Отправлено: 24.05.19 - 15:35 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Как сообщили в пресс-службе департамента полиции Костанайской области, этого 69-летнего мужчину сегодня ночью сотрудники полиции доставили в Центр адаптации.
- Сколько он там будет находиться, сказать не можем, - отметили в пресс-службе. - У него есть адресная прописка, при нем находились документы. Лечебные заведения и центры адаптации не хотят брать таких людей, ссылаясь на то, что их жизни ничего не угрожает. Полиция не имеет права его задерживать, так как он не совершает противоправных действий.
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