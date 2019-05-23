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§ NG.kz
Человек, который не может ходить, уже две недели живет на улице в Костанае
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 35792
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 23.05.19 - 20:15 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Фотографии мужчины, который живет во дворе дома № 9 по ул. Мауленова, прислала на WhatsАpp "НГ" читательница.
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§ Victor Yang
Человек, который не может ходить, уже две недели живет на улице в Костанае
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 11560
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 24.05.19 - 10:24 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
elektron:
Но и те и другие имеют на это право. Как и право на реабилитацию и шанс стать "социализированным".

Имеют, конечно. Но только если сами хотят. У большинства, ведущих такой образ жизни, желания нет что-то менять.
Цитата:
elektron:
А как же ответственность за неимущих, больных и не таких социализированных??

Ну если они сами не хотят принять правила игры и жить по законам общества - кто им может помочь?
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§ Маркс
Человек, который не может ходить, уже две недели живет на улице в Костанае
Маркс


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 431
Регистрация: 01.06.18
Отправлено: 24.05.19 - 10:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:


Г-н Victor Yang шпарит как по учебнику:

"Господин редактор!
С некоторых пор на главных улицах нашего города появилась масса нищих, пытающихся часто самым бесстыдным и назойливым образом обратить на себя внимание и возбудить сострадание прохожих то своими лохмотьями и болезненным видом, то отвратительными выставленными напоказ ранами а увечьями. Мне думается, что человек, уплативший не только налог в пользу бедных, но и вносящий немало в кассу благотворительных обществ, сделал, с своей стороны, достаточно для того, чтобы с полным правом оградить себя от такой неприятной и бесстыдной назойливости. Зачем же мы платим такой высокий налог на содержание городской полиции, если она не может даже обеспечить нам спокойное передвижение по городу? - Надеюсь, что опубликование этих строк в вашей широко распространённой газете побудит власти принять меры к устранению этого непорядка (nuisance). Остаюсь преданная вам
Одна дама"

Это письмо в редакцию газеты "Manchester Guardian" приводит Фридрих Энгельс в статье "Отношение буржуазии к пролетариату":

"Вот видите! Английская буржуазия занимается благотворительностью в собственных интересах; она ничего не дарит, а смотрит на свои подаяния, как на торговую операцию. Она заключает с бедняками сделку, говоря им: затрачивая столько-то и столько-то на благотворительные цели, я тем самым покупаю себе право не подвергаться больше вашим домогательствам, а вы тем самым обязуетесь оставаться в своих тёмных конурах и не раздражать моих чувствительных нервов видом своей нищеты! Вы можете приходить в отчаяние, но делайте это незаметно."
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§ elektron
Человек, который не может ходить, уже две недели живет на улице в Костанае
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2962
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 24.05.19 - 10:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:
Ну если они сами не хотят принять правила игры и жить по законам общества - кто им может помочь?

А что создаёт государство, для того, что бы всеми в вашем понимании, принимались эти самые законы общества?
Как прожить на 40 тыс теньге?
Одного хотения и желания может просто не хватить, плюс приходящие проблемы со здоровьем, с возрастом.
Их что, теперь как отбросы общества считать?
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§ Victor Yang
Человек, который не может ходить, уже две недели живет на улице в Костанае
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 11560
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 24.05.19 - 11:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
elektron:
Одного хотения и желания может просто не хватить

Одного - не хватит. Но без него всё остальное вообще бессмысленно.
Цитата:
А что создаёт государство, для того, что бы всеми в вашем понимании, принимались эти самые законы общества? Как прожить на 40 тыс теньге? Источник: https://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?topic_id=37648&post_id=803939&order=0&viewmode=flat&pid=803938&forumid=1#803939

И что теперь - бродяжничать, пить и не работать из-за этого?

[Исправлено: Victor Yang, 24.05.2019 - 11:34]
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§ drakon
Человек, который не может ходить, уже две недели живет на улице в Костанае
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 16329
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 24.05.19 - 11:13 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:
Одного - не хватит

Да, налоги - не платит,штрафы-
тем более, в кормушку-успешным
людям.Вон,затраты на Полицая-
увеличили в 3 раза, а он им-
ничего не платит, вот и в
кусты его... :-o :lol:
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§ таноми52
Человек, который не может ходить, уже две недели живет на улице в Костанае
таноми52


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 728
Регистрация: 08.02.17
Отправлено: 24.05.19 - 11:42 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:
Возможно даже сам попросил перенести его подальше в кусты.


Интересно, как можно не ходящего человека бросить в кусты (уже две недели)?
Спасение утопающего - дело рук самого утопающего?
Где соц.работники, где волонтёры?

Сомневаюсь, что обезноженный человек отказался бы от помощи. Если только не приговорил себя к смерти от голода и холода. Но ведь в социуме и к самоубийцам не наплевательское отношение!

[Исправлено: таноми52, 24.05.2019 - 11:43]
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§ таноми52
Человек, который не может ходить, уже две недели живет на улице в Костанае
таноми52


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 728
Регистрация: 08.02.17
Отправлено: 24.05.19 - 12:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
А на дворе - 21 век. А это тоже - человек..



Да,drakon! И поражает, что кто-то ещё допускает рассуждения: "... а, может, он сам не хочет..." Социальные службы должны обеспечить хотя бы ночлег бездомным, 1-2х разовое питание, трудоспособных - пристроить на работу, нетрудоспособных - в приюты, дома престарелых, интернаты. Да, тратить деньги: обстирывать, отмывать, дезинфицировать и проч. И пусть потом те, кто привык к "свободе" опять сбегут и будут бродяжничать, оставлять их на произвол судьбы нельзя. Они должны быть всё время в поле зрения: за криминал наказывать, в беде помогать. Поэтому мудро поступили в СКО, взявши бездомных на геномный учёт. Они всё время будут на виду у властей. Другой вопрос, будут ли эти власти стремиться помочь бомжам

[Исправлено: таноми52, 24.05.2019 - 12:06]
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§ elektron
Человек, который не может ходить, уже две недели живет на улице в Костанае
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2962
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 24.05.19 - 12:16 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:
И что теперь - бродяжничать, пить и не работать из-за этого?

Янгович, повторюсь в очередной раз. Пройди его путь его ногами, потом осуждай.
Если у тебя всё хорошо (и слава богу, хотя и не верю я в его существование).
Это ещё далеко не значит, что у всех так. Потеря близкого человека, аварии, болезни (как Альцгеймер и др)
могут разрушить состоявшуюся жизнь в одночасье! Да и даже если это и добровольный выбор. Ещё раз повторюсь.
Имеют право. И не осуждать, а помогать таким людям нужно. Можно и пообсуждать.
Тем более ущербно это слышать от "уважаемого"

[Исправлено: elektron, 24.05.2019 - 07:18]
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§ Victor Yang
Человек, который не может ходить, уже две недели живет на улице в Костанае
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 11560
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 24.05.19 - 12:18 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
таноми52: трудоспособных - пристроить на работу,
Да не хотят они этого! Кто хотел - тот давно уже пристроен.
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§ elektron
Человек, который не может ходить, уже две недели живет на улице в Костанае
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2962
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 24.05.19 - 12:27 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:
Да не хотят они этого!

Ты их или конкретно этого инвалида спрашивал?
Да и не важно чего они хотят. Им нужна помощь.
У меня после переезда в Штуттгарт, отец умер, мать одна осталась,
за 520 км. Но к нам не хотела. Закрылась в своей квартире и ходить перестала.
Хорошо родственники закупки ей делали, да и я приезжал помогал несколько раз в год.
Потом пристроил её в дом по уходу за людьми с ограниченными возможностями. У нас в Штуттгарте. Навещал почти каждый день.
Тоже не хотела. Но такой счастливой как там,я её давно не видел. Былая улыбка появилась на лице.
Смеялись и шутили.
Правда не долго, но последние полтора года своей жизни, я знаю она была не одна.
И ей было хорошо.

[Исправлено: elektron, 24.05.2019 - 07:31]
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§ Victor Yang
Человек, который не может ходить, уже две недели живет на улице в Костанае
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 11560
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 24.05.19 - 12:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
elektron:
Да и не важно чего они хотят. Им нужна помощь.

Это в случае с родственниками можно так. В случае с казенными людьми это будет даже нарушение - насильно забрать и привезти.
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§ elektron
Человек, который не может ходить, уже две недели живет на улице в Костанае
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2962
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 24.05.19 - 12:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:

Я просто о помощи, оказание которой полагаю даже в Казахстане, не является нарушением.
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§ Victor Yang
Человек, который не может ходить, уже две недели живет на улице в Костанае
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 11560
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 24.05.19 - 13:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
elektron:
Я просто о помощи, оказание которой полагаю даже в Казахстане, не является нарушением.

Посадить человека насильно в машину, если он ничего не нарушал - таки нарушение даже в Германии. И даже цель такого действия не важна. Хотелось бы слышать мнение другой стороны и вообще комментарий тех служб которые этим занимаются.
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§ elektron
Человек, который не может ходить, уже две недели живет на улице в Костанае
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2962
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 24.05.19 - 13:15 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:
Посадить человека насильно в машину, если он ничего не нарушал - таки нарушение даже в Германии.

В чём насилие? Если человек сам не в состоянии? :-x В случае с моей мамой, всё было обговорено. А этот дяденька был бы думаю тоже не против того, что бы его вместо того как в кусты, в машину бы посадили и отвезли в приют.
Что то уважаемый рулите не туда.
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§ Victor Yang
Человек, который не может ходить, уже две недели живет на улице в Костанае
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 11560
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 24.05.19 - 13:19 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
elektron:
этот дяденька был бы думаю тоже не против того, что бы его вместо того как в кусты, в машину бы посадили и отвезли в приют.

Я в этом очень сильно не уверен.
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