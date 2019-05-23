Маркс Человек, который не может ходить, уже две недели живет на улице в Костанае #16





(Полноправные пользователи) Сообщений: 431

Регистрация: 01.06.18 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 10:32 Цитата: Victor Yang:





Г-н Victor Yang шпарит как по учебнику:



"Господин редактор!

С некоторых пор на главных улицах нашего города появилась масса нищих, пытающихся часто самым бесстыдным и назойливым образом обратить на себя внимание и возбудить сострадание прохожих то своими лохмотьями и болезненным видом, то отвратительными выставленными напоказ ранами а увечьями. Мне думается, что человек, уплативший не только налог в пользу бедных, но и вносящий немало в кассу благотворительных обществ, сделал, с своей стороны, достаточно для того, чтобы с полным правом оградить себя от такой неприятной и бесстыдной назойливости. Зачем же мы платим такой высокий налог на содержание городской полиции, если она не может даже обеспечить нам спокойное передвижение по городу? - Надеюсь, что опубликование этих строк в вашей широко распространённой газете побудит власти принять меры к устранению этого непорядка (nuisance). Остаюсь преданная вам

Одна дама"



Это письмо в редакцию газеты "Manchester Guardian" приводит Фридрих Энгельс в статье "Отношение буржуазии к пролетариату":



"Вот видите! Английская буржуазия занимается благотворительностью в собственных интересах; она ничего не дарит, а смотрит на свои подаяния, как на торговую операцию. Она заключает с бедняками сделку, говоря им: затрачивая столько-то и столько-то на благотворительные цели, я тем самым покупаю себе право не подвергаться больше вашим домогательствам, а вы тем самым обязуетесь оставаться в своих тёмных конурах и не раздражать моих чувствительных нервов видом своей нищеты! Вы можете приходить в отчаяние, но делайте это незаметно."