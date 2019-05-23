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§ NG.kz
На реконструкцию Ак-мечети Костаная выделили 200 млн тенге
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 35789
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 23.05.19 - 15:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
- По Ак-мечети уже составлена научная проектная документация, я подчеркиваю - именно научная, а не проектно-сметная, - отметил Ерлан Калмаков. - Это означает, что реставраторы будут возвращать ей первоначальный облик.
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§ yudjin
Re: На реконструкцию Ак-мечети Костаная выделили 200 млн тенге
yudjin


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 5921
Регистрация: 19.07.08
Отправлено: 23.05.19 - 15:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Лучшие архитекторы уже съездили в Оренбург и выяснили, что, например, что изначально верхний купол мечети был выше на 3 м,

Зачем ехать, достаточно взглянуть на фото и видно:
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§ Victor Yang
Re: На реконструкцию Ак-мечети Костаная выделили 200 млн тенге
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 11554
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 23.05.19 - 15:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Потом ее передали на баланс историко-краеведческого музея области. Источник: https://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=34878?1558603676

Что интересно - недавно в Марте видел ящик для сбора денег на реставрацию этой мечети. Собирало ДУМК.
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§ Дарвин
Re: На реконструкцию Ак-мечети Костаная выделили 200 млн тенге
Дарвин


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 112
Регистрация: 20.08.13
Отправлено: 24.05.19 - 09:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Я вот вообще не понимаю почему деньги налогоплательщиков (200 млн тенге) тратятся на религиозный объект? Мы же светское государство. Они (ДУМК) хитрые:взяли и передали на баланс государству здание мечети. Государство отремонтируют, а потом опять на баланс ДУМК отдадут. Прошу НГ провести опрос у населения по этому поводу.
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§ Victor Yang
На реконструкцию Ак-мечети Костаная выделили 200 млн тенге
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 11554
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 24.05.19 - 09:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Дарвин:
почему деньги налогоплательщиков (200 млн тенге) тратятся на религиозный объект?

Он больше архитектурно-исторический для государства. Поэтому, считаю что целесообразней будет сделать там музей, а не мечеть.
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