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§ NG.kz
В стране есть политическая конкуренция - Назарбаев о кандидатах в президенты
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 35789
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 23.05.19 - 23:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Нурсултан Назарбаев высказался о предстоящих президентских выборах в Казахстане. Он отметил, что для всех кандидатов созданы равные условия для предвыборной агитации.
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§ Азамат Лисов
Re: В стране есть политическая конкуренция - Назарбаев о...
Азамат Лисов


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 72
Регистрация: 02.05.12
Отправлено: 23.05.19 - 23:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Интересно, Елбасы реально так думает...
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§ elektron
В стране есть политическая конкуренция - Назарбаев о кандидатах в президенты
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2956
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 23.05.19 - 23:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Азамат Лисов:
Интересно, Елбасы реально так думает...

Да упаси господи! Если бы это было реально, то никогда бы не было озвучено. 8-) :lol:
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