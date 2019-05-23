Цитата: Victor Yang:

Вот только самим "нуждающимся" нужна такая помощь?

Я полагаю им любая помощь будет в радость.

Только они как правило сами "стесняются" своего положения. Мне это знакомо, сталкивался.

А ограничения и притязания по работе, лишнее. Сгорел человек, бывает. Цитата: Victor Yang:

Человеку можно помочь только в том случае, если он сам того хочет.

Зависит от возраста и от состояния. Помощь никогда никому не помешает.

Но просто в кусты, это уже без предел....Цитата: Victor Yang:

Я просто не верю, что если человек чего-то хочет - ему так откажут и бросят. Скорее всего, его самого не устраивают предлагаемые условия.

Речь не о том во что ты лично веришь. Поверь бывают ситуации, когда просто невозможно. А тут человек не ходящий.

Как писал, пройди путь его ногами. Тогда и осуждай. Я было провёл акцию у нас в Штуттгарте. Был потрясён



А так человек нуждается в помощи, а полицаи его подальше в кусты!