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Victor Yang:
Вот только самим "нуждающимся" нужна такая помощь?
Я полагаю им любая помощь будет в радость.
Только они как правило сами "стесняются" своего положения. Мне это знакомо, сталкивался.
А ограничения и притязания по работе, лишнее. Сгорел человек, бывает. Цитата:
Victor Yang:
Человеку можно помочь только в том случае, если он сам того хочет.
Зависит от возраста и от состояния. Помощь никогда никому не помешает.
Но просто в кусты, это уже без предел....Цитата:
Victor Yang:
Я просто не верю, что если человек чего-то хочет - ему так откажут и бросят. Скорее всего, его самого не устраивают предлагаемые условия.
Речь не о том во что ты лично веришь. Поверь бывают ситуации, когда просто невозможно. А тут человек не ходящий.
Как писал, пройди путь его ногами. Тогда и осуждай. Я было провёл акцию у нас в Штуттгарте. Был потрясён
А так человек нуждается в помощи, а полицаи его подальше в кусты!