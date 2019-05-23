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§ NG.kz
У кого отключат электроэнергию в ближайшие дни в Костанае
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 35787
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 23.05.19 - 18:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ремонтные работы на трех подстанциях пройдут в четверг, 23 мая, и в пятницу, 24 мая. Об этом сообщает пресс-служба акима областного центра. Адреса зданий, которых коснутся отключения, внутри.
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* elektron
Re: У кого отключат электроэнергию в ближайшие дни в Костанае
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2944
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 23.05.19 - 18:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Я другой страны такой не знаю,
где так часто отключают свет,
воду и тепло...
"Пилите Шура, она золотая..."
Так и в Костанае, отключают, копают, асфальтируют.
И так из года в год.
А что нельзя проложить туже теплотрассу на лет 20-30-ть?
Можно наверное, но как бюджетные деньги пилить?
:-x
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