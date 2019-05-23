elektron Re: У кого отключат электроэнергию в ближайшие дни в Костанае #1





(Полноправные пользователи) Сообщений: 2944

Регистрация: 10.10.17 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 18:04 Я другой страны такой не знаю,

где так часто отключают свет,

воду и тепло...

"Пилите Шура, она золотая..."

Так и в Костанае, отключают, копают, асфальтируют.

И так из года в год.

А что нельзя проложить туже теплотрассу на лет 20-30-ть?

Можно наверное, но как бюджетные деньги пилить?

