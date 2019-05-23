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§ NG.kz
«Земля иностранцам продаваться не будет», заявил Токаев на встрече с костанайскими аграриями
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 35787
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 23.05.19 - 18:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Президент Казахстана на встрече с руководителями сельских ТОО пообещал решить проблему коротких кредитов, которые выдает Аграрная корпорация, а также обозначил свою принципиальную позицию по земельному вопросу.
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* elektron
Re: «Земля иностранцам продаваться не будет», заявил Токаев на...
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2944
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 23.05.19 - 18:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
«Земля иностранцам продаваться не будет», заявил Токаев//

А что так?, продал процедуру отчуждения провёл, денежку в карман.
Или всё же боится, что иностранцы не позволят так просто проводить "систему" отчуждения?!
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* Victor Yang
«Земля иностранцам продаваться не будет», заявил Токаев на встрече с костанайскими аграриями
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 11546
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 23.05.19 - 18:02 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
elektron:
А что так?, продал процедуру отчуждения провёл, денежку в карман.

Популизм предвыборный. У нас по закону земля (да и недвижимость в целом, вроде) никогда не продавалась иностранцам. Если получил наследство - нужно в течение года избавиться.
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* elektron
Re: «Земля иностранцам продаваться не будет», заявил Токаев на...
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2944
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 23.05.19 - 18:19 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:
Популизм предвыборный.

А как же нефтяные компании и привлечения зарубежного бизнеса? 8-)
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