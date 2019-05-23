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§ NG.kz
Дни в казахстанских СИЗО будут считать по-новому
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 35787
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 23.05.19 - 17:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Генеральная прокуратура разработала концепцию законопроекта "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты по вопросам совершенствования уголовного и уголовно-процессуального законодательства".
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* Victor Yang
Re: Дни в казахстанских СИЗО будут считать по-новому
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 11546
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 23.05.19 - 17:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Это вводится впервые - раздельное отбывание впервые осужденных от ранее осужденных лишением свободы. Источник: https://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=34883

В России давно так. И это верно - меньше "университетов" будет.
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