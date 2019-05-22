Гриня Re: 174 регион, езжу как хочу или как могу #4





(Полноправные пользователи) Сообщений: 610

Регистрация: 11.04.12 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 15:11 Согласен,что многие с российскими номерами нарушают,но и сам регистратор не ангел.За жучкой,зачем вылез на перекресток с Чернышевского?Кому Стоп там повесили?Какой за это штраф?Да и часто из ряда в ряд мотыляет,каждый раз поворотник включал?не забывал?