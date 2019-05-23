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§ NG.kz
В укрытии тяжкого преступления обвиняют руководство Амангельдинского отдела полиции
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 35787
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 23.05.19 - 10:49 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Житель села Кумкешу Амангельдинского района Жомарт ЕСМАГАНБЕТОВ в мае 2018 года обратился с письменным заявлением о краже 34 голов лошадей к начальнику отдела полиции Амангельдинского района Марату Сарбозову. Однако заявление не зарегистрировали.
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§ Volonter
Re: В укрытии тяжкого преступления обвиняют руководство...
Volonter


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1455
Регистрация: 14.04.13
Отправлено: 23.05.19 - 10:49 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
лучше искать и разбираться с преступниками самому. Источник: https://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=34869?1558586638
ну а тут уж "пришьют" статью за самосуд! Зато дело по самосуду тут же будет раскрыто))
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* drakon
Re: В укрытии тяжкого преступления обвиняют руководство...
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 16320
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 23.05.19 - 11:07 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:

В настоящее время уголовное дело направлено в суд.

НГ - узнайте, когда будет суд?
И то будет проходить в качестве - обвиняемого?
Наверное участковый?... 8-) :-o
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§ лимон
Re: В укрытии тяжкого преступления обвиняют руководство...
лимон


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 921
Регистрация: 21.11.16
Отправлено: 23.05.19 - 15:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
а GPS на лошадь, хотя бы на одну поставить? не?
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