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§ NG.kz
Налог на роскошные автомобили обсуждают в Казахстане
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 35787
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 23.05.19 - 15:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В Министерстве национальной экономики прокомментировали информацию о том, что автомобили с объемом двигателя свыше трех литров хотят отнести к предметам роскоши.
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§ лимон
Re: Налог на роскошные автомобили обсуждают в Казахстане
лимон


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 921
Регистрация: 21.11.16
Отправлено: 23.05.19 - 15:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
и возраст авто учитываться не будет? 20-30 летние авто с двигателями больше 3000 кубиков роскошь?
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