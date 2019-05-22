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§ NG.kz
174 регион, езжу как хочу или как могу
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 35776
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 22.05.19 - 17:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Когда уже этих шумахеров из "174 региона" местного розлива научат ездить по правилам? Подрезают, поворотники не включают, мы им мешаем... и т.д. и т.п.

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§ лимон
Re: 174 регион, езжу как хочу или как могу
лимон


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 919
Регистрация: 21.11.16
Отправлено: 22.05.19 - 17:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
таки да, авто с номерами рф, армении, кр, частенько по-хамски водят
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§ seroff
Re: 174 регион, езжу как хочу или как могу
seroff


(Пользователи)
Сообщений: 245
Регистрация: 28.04.14
Отправлено: 22.05.19 - 21:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
так сегодня такие и встретились крузак и десятка пушкина-алтынсарина 174 регион видать соскучились земляки :-)
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§ drakon
174 регион, езжу как хочу или как могу
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 16315
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 22.05.19 - 22:19 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
seroff:
видать соскучились земляки :-)

Земляки - КОстанайцы. Они ведь тоже,
с этими номерами ездят... :lol: :-P
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