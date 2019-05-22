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≡ Обвиняемый в получении взятки экс-председатель районного суда выступил с последним словом в суде № 2 Костаная 		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Обвиняемый в получении взятки экс-председатель районного суда выступил с последним словом в суде № 2 Костаная
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 35776
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 22.05.19 - 14:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
- Раскаиваться мне не в чем. Считаю, что это уголовное дело - провокация, - заявил подсудимый. - Если судья не может защититься от такого беззакония, то как может защититься простой гражданин? И о каком доверии к власти может идти речь?

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[Исправлено: Тимур Гафуров, 22.05.2019 - 22:06]

* drakon
Re: Обвиняемый в получении взятки экс-председатель районного...
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 16315
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 22.05.19 - 14:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Не знаю,как Вы,но я - считаю,что каждого
Полицейского, Прокурора, Судью, нужно,
хотя бы 1 месяц - просто так - подержать
в Тюрьме. Потом они будут - знать, как
это там... :lol: :-o
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§ Гога
Обвиняемый в получении взятки экс-председатель районного суда выступил с последним словом в суде № 2 Костаная
Гога


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 898
Регистрация: 06.07.18
Отправлено: 22.05.19 - 15:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Код:
drakon
А что , нормальное предложение ! Давно было - сводил группу пацанов из интерната в СИЗО. Так для них такой шок был , зато потом ни один из них ничего криминального не совершил и не был в *местах не столь отдаленных*.
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§ abaika95
Re: Обвиняемый в получении взятки экс-председатель районного...
abaika95


(Пользователи)
Сообщений: 77
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 22.05.19 - 16:22 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Если начали судить, значит как минимум дадут условно, если дадут условно значит действительно доказухи никакой, а могут и посадить. Система и бывший судья ее прекрасно понимает!
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§ Азамат Лисов
Re: Обвиняемый в получении взятки экс-председатель районного...
Азамат Лисов


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Сообщений: 71
Регистрация: 02.05.12
Отправлено: 22.05.19 - 21:22 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Если судьи (как я слышал имеющие достойную зартплату) проворачивают такие дела, то взяточничество увеличением зарплаты не излечить! Этим только увеличат аппетит и расценки. Излечит только массовые суды и показательные казни
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* drakon
Re: Обвиняемый в получении взятки экс-председатель районного...
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 16315
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 22.05.19 - 22:23 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Азамат Лисов:
Излечит только массовые суды и показательные казни

Через - повешенья, на главных Площадях... :lol: :oops:
В КОстанае, на Красной площади... ;-) :-o :oops:
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