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§ NG.kz
До конца мая в Костанайской области закончат вакцинацию скота
NG.kz

Я робот
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Сообщений: 35776
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 22.05.19 - 19:13 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
- Ветеринарно-профилактические и диагностические мероприятия проводятся в соответствии с планом, - заверил Бауыржан Бекет. - На сегодня из числа годового объема были получены и доставлены в районы и города 90% вакцины и других биопрепаратов.
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§ electro
Re: До конца мая в Костанайской области закончат вакцинацию...
electro


(Пользователи)
Сообщений: 11
Регистрация: 01.01.15
Отправлено: 22.05.19 - 19:13 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
За прошлый год GPS-датчиками снабжены 22 лошади в Камыстинском, Узункольском, Наурзумском и Костанайском районах. Благодаря этому постоянно отслеживается передвижение более тысячи лошадей.


Здесь ошибки, случайно, нет?
22 в год :-o
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