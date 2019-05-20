Цитата: Гриня:

как и с дощанова со стороны жд,на право-легко 2 ряда повернут

Там есть место, можно вообще еще 1 полосу добавить для поворота направо. И сделать 1ю полосу только направо, 2ю прямо и направо (в час-пик пусть и с нее поворачивают), 3 только прямо. НО! Это не центр, никто из акимата там не ездит. А вам и так пойдет.



Еще можно выкупить ряд гаражей и спрямить Гоголя, это вообще кардинально разгрузило бы тот перекресток. Но для нашего города это просто космический проект будет. Невероятный, в смысле. Как и соединение ул. Бородина. Как так строили?! Чехова, Гоголя, Бородина, Тарана все с тупиками.



Цитата: Дарвин:

что какие-то светофоры ночью выключают, а какие-то нет

Это точно. Тот старый светофор на переходе, новый светофор за Гвардейской (хотя Гвардейскую отключают).



Недавно стали отключать светофор напротив конечной остановки возле автовокзала. Там раньше еще знак был "Движение по полосам". Такую кормушку убрали!