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§ NG.kz
Машина проехала перед близко идущим поездом
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 35774
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 20.05.19 - 12:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Видео, снятым 17 мая в районе кривого магазина с редакцией "НГ" поделился наш подписчик.

- Ехал поезд и одна машина белая, за рулём которой находилась девушка, не остановилась, - рассказал он.
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§ Гриня
Re: Машина проехала перед близко идущим поездом
Гриня


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 609
Регистрация: 11.04.12
Отправлено: 20.05.19 - 12:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
У меня только недавно были мысли,что этот стоп, как и на майлина,убрать можно,поезд раз в полгода ходит,только пробку создает.Так нашлась тупая овца,что и в этот один раз не стала стоять ,а проскочила,еще и на видео попалась...Тперь точно его не захотят убирать.Так и будем по 15 минут один квартал проезжать. :-x
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§ Гриня
Re: Машина проехала перед близко идущим поездом
Гриня


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 609
Регистрация: 11.04.12
Отправлено: 20.05.19 - 13:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вообще кто знает,какой человек занимается в Костанае организацией дорожного движения? Неужели нельзя в таких проблемных местах разрешить повороты в 2 ряда,повесив знаки "движение по полосам" соответствующего значения? Это пара примеров :с мауленова на дощанова налево легко можно,ширина проезжей части позволяет,как и с дощанова со стороны жд,на право-легко 2 ряда повернут.Так и с майлина на лево ,на дощанова.Конечно сначала найдется несколько "неумных водителей"что столкнуться,но их легко рассудить по "помехе справа",зато подавляющее большинство будут добираться значительно быстрее,и экономя кучу нервов.
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§ Дарвин
Re: Машина проехала перед близко идущим поездом
Дарвин


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 111
Регистрация: 20.08.13
Отправлено: 20.05.19 - 13:13 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А меня вот удивляет, что какие-то светофоры ночью выключают, а какие-то нет. Например по Карбышева на углу Воинов Интернационалистов на таком оживленном перекрёстке ночью жёлтый моргает. А по Карбышева близ кольца на Мауленова-Уральскую-Строительную между остановками автобусными круглосуточно горит светофор. И тот лишь пешеходный. Там нет перекрёстка. Ну если боятся ДТП с исходом для пешеходов, то пусть поставят светофор с кнопкой для пешехода.
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§ Добринцофф
Re: Машина проехала перед близко идущим поездом
Добринцофф


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 6522
Регистрация: 16.05.11
Отправлено: 20.05.19 - 14:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ого себе ,там ещё и поезд ездит оказывается :-o
Я думал это обычная кормушка,а тут оказывается всё как положено.
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§ Тот самый
Re: Машина проехала перед близко идущим поездом
Тот самый


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 100
Регистрация: 31.05.18
Отправлено: 21.05.19 - 09:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Гриня:
как и с дощанова со стороны жд,на право-легко 2 ряда повернут

Там есть место, можно вообще еще 1 полосу добавить для поворота направо. И сделать 1ю полосу только направо, 2ю прямо и направо (в час-пик пусть и с нее поворачивают), 3 только прямо. НО! Это не центр, никто из акимата там не ездит. А вам и так пойдет.

Еще можно выкупить ряд гаражей и спрямить Гоголя, это вообще кардинально разгрузило бы тот перекресток. Но для нашего города это просто космический проект будет. Невероятный, в смысле. Как и соединение ул. Бородина. Как так строили?! Чехова, Гоголя, Бородина, Тарана все с тупиками.

Цитата:
Дарвин:
что какие-то светофоры ночью выключают, а какие-то нет

Это точно. Тот старый светофор на переходе, новый светофор за Гвардейской (хотя Гвардейскую отключают).

Недавно стали отключать светофор напротив конечной остановки возле автовокзала. Там раньше еще знак был "Движение по полосам". Такую кормушку убрали!
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§ Маркс
Машина проехала перед близко идущим поездом
Маркс


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 429
Регистрация: 01.06.18
Отправлено: 22.05.19 - 16:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
NG.kz:
- Ехал поезд и одна машина белая, за рулём которой находилась девушка, не остановилась, - рассказал он.

Девушки привыкают, что мужчины всегда пропускают их вперед и это закрепляется где-то на генетическом уровне, поэтому когда девушка садится в машину и видит идущий по всем правилам объект мужского пола, будь он пешеходом или поездом, она едет на него, даже не осознавая, что она на машине. Скорее всего девушки в этот момент даже не отличают человека от поезда - для них это просто особи противоположного пола, поэтому они по привычке не спешат давить на тормоз. Пару раз выскакивал буквально из-под колес, думая что девушки на машинах придерживаются правил ДД, но это ошибочная теория. Лучше пропустить девушку на машине, чем пропустить свой следующий день рождения.
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