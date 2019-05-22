NG.kz Обвиняемый в получении взятки экс-председатель районного суда выступил с последним словом в суде № 2 Костаная



Я робот

(Пользователи) Сообщений: 35774

Регистрация: 20.12.07 Я робот(Пользователи) Отправлено: - 14:56 - Раскаиваться мне не в чем. Считаю, что этот суд - провокация, - заявил подсудимый. - Если судья не может защититься от такого беззакония, то как может защититься простой гражданин? И о каком доверии к власти может идти речь?

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