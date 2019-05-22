/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Как одно ДТП двух полицейских зацепило - участковый инспектор с. Боровское признан виновным в совершении ДТП		Новые сообщения • Поиск
 
 
Ответить 
§ NG.kz
Как одно ДТП двух полицейских зацепило - участковый инспектор с. Боровское признан виновным в совершении ДТП
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 35774
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 22.05.19 - 16:07 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Мендыкаринский районный суд завершил рассмотрение двух из трех административных дел по факту совершения резонансного ДТП. Виновным в аварии признан участковый инспектор полиции села Боровское Нурдаулет Абдираш.
Читать новость

§ директор пляжа
Re: Как одно ДТП двух полицейских зацепило - участковый...
директор пляжа


(Пользователи)
Сообщений: 121
Регистрация: 08.08.18
Отправлено: 22.05.19 - 16:07 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
какое невыполнение должностных обязанностей? вы там вообще что делаете?
Господин А, был пьян, дал заведомо ложные показания в отношении этого, скрылся с места ДТП, обвинил другого, подговорил другого полицейского смягчить статью.
Зато ЛЕЙТЕНАНТ! красавчик!
p.s. пьяный за рулем - преступник (с)
Профайл
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »
Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 13, из них зарегистрированных: 1 и гостей: 12
Зарегистрированные пользователи: drakon

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS
Авторизация

 

Сейчас на сайте
Гостей: 133
Пользователей: 4
Всего: 137

Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена в объеме не более одной трети с обязательной гиперссылкой на материал в первом абзаце, как первоисточник. Полная перепечатка разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта.
E-mail: ng@ng.kz; Телефон: 8 (7142) 53-51-51
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2019
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2019
^ Наверх