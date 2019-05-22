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≡ Завершение визита - Токаев осмотрел ситуационный центр iKomek в Костанае и наградил пятерых горожан		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Завершение визита - Токаев осмотрел ситуационный центр iKomek в Костанае и наградил пятерых горожан
NG.kz

Я робот
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Сообщений: 35774
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 22.05.19 - 12:36 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Президент РК Касым-Жомарт ТОКАЕВ, завершая рабочую поездку в Костанайскую область, вечером 21 мая посетил ситуационный центр iKomek и фронт-офис акимата «Qostanay komek alany», которые находятся в здании акимата областного центра.
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* drakon
Re: Завершение визита - Токаев осмотрел ситуационный центр...
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 16311
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 22.05.19 - 12:36 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Это называется - прдвыборная агитация,
используя служебное положение... 8-)
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§ Игорь Васильевич
Re: Завершение визита - Токаев осмотрел ситуационный центр...
Игорь Васильевич


(Пользователи)
Сообщений: 15
Регистрация: 19.04.19
Отправлено: 22.05.19 - 12:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Молодцы. Утебаеву знаю был у неё хороший специалист и человек открытый и добрый.
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§ Гога
Re: Завершение визита - Токаев осмотрел ситуационный центр...
Гога


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 898
Регистрация: 06.07.18
Отправлено: 22.05.19 - 15:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ошибку хоть исправили ??
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