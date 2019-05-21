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§ NG.kz
Токаев прибыл в Костанайскую область
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 35766
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 21.05.19 - 16:23 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Президент Касым-Жомарт Токаев с рабочей поездкой прибыл в Костанайскую область, передает Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-секретаря Главы государства Берика Уали.
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§ drakon
Re: Токаев прибыл в Костанайскую область
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 16306
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 21.05.19 - 16:23 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А на чём, Токаев, прибыл? Насколько
мне известно, аэропорт Костаная -
не работает. Неужели на АН-24?... :lol:
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§ Нурбанчик
Re: Токаев прибыл в Костанайскую область
Нурбанчик


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1878
Регистрация: 25.05.11
Отправлено: 21.05.19 - 22:07 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
Насколько мне известно, аэропорт Костаная - не работает. Неужели на АН-24?...

Согласно данных яндекс-расписаний, до начала июня действующая ИВПП открыта, так как указаны рейсы Эйр Астаны. С начала июня будет летать только Скат на Ан-24 с увеличением рейсов на Астану до 4 рейсов в день, с удобной стыковкой на Алма-Ату.
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§ dvb
Токаев прибыл в Костанайскую область
dvb


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 108
Регистрация: 01.08.14
Отправлено: 22.05.19 - 05:42 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Нурбанчик:
drakon: Насколько мне известно, аэропорт Костаная - не работает. Неужели на АН-24?... Согласно данных яндекс-расписаний, до начала июня действующая ИВПП открыта, так как указаны рейсы Эйр Астаны. С начала июня будет летать только Скат на Ан-24 с увеличением рейсов на Астану до 4 рейсов в день, с удобной стыковкой на Алма-Ату.


Не поверите, но у них сейчас в аэропорту местное ноу-хау. После недавнего позорища видимо закрыли перрон для больших самолетов и они сейчас останавливаются и сажают пассажиров прямо на самой ИВПП. Не шучу, уж поверьте.
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