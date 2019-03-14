Хозяин Re: Найти, закрасить и обезвредить #3





(Полноправные пользователи) Сообщений: 63

Регистрация: 28.03.16 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 11:56 Акция - супер! Я бы ещё рядом с рисунками адреса, телефоны и др. контакты спортивных залов и клубов писал. Но это более, чем странно - выделять огромные деньги на пропаганду ЗОЖ, всякой мути, якобы за молодёжь, всякие департаменты по работе с молодёжью со служебными авто, секретаршами, кабинетами и пр. затратами на десятки миллионов, а 20 тыс тенге на краску журналисты ищут с протянутой рукой.