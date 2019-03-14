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§ NG.kz
Найти, закрасить и обезвредить
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 35766
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 14.03.19 - 09:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
На этой неделе фасады жилых домов, стены гаражей и заборов Костаная существенно преобразились. Вместо многочисленных надписей «Скорость», «Марки. Telegram», рекламирующих синтетические наркотики, появились яркие кроссовки, баскетбольные мячи, улыбающиеся фрукты... Идея принадлежала «НГ». Талантливо воплотил ее в жизнь граффитист Данил. Помогали нам многие, о чем ниже мы расскажем подробнее. Итог - более 20 рисунков, призывающих к здоровому образу жизни и питанию, которые за три дня появились вблизи нескольких объектов образования вместо безнаказанно красующейся здесь рекламы «дури».
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§ Змея Подколодная
Re: Найти, закрасить и обезвредить
Змея Подколодная


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 625
Регистрация: 02.07.13
Отправлено: 14.03.19 - 09:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Молодцы! И редакция, и добровольцы! А рисунки - класс! Позитивные! Спасибо Вам!
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§ dandiv
Найти, закрасить и обезвредить
dandiv


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 786
Регистрация: 03.12.09
Отправлено: 14.03.19 - 10:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
«Скорость» на знаке «Стоп» Данил просто закрасил белой краской

Ну во-первых это не знак «Стоп», а «Въезд запрещен»
А во-вторых это вообще не знак ;-) «Въезд запрещен» выглядит так:

[Исправлено: dandiv, 14.03.2019 - 11:58]
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§ Хозяин
Re: Найти, закрасить и обезвредить
Хозяин


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 63
Регистрация: 28.03.16
Отправлено: 14.03.19 - 11:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Акция - супер! Я бы ещё рядом с рисунками адреса, телефоны и др. контакты спортивных залов и клубов писал. Но это более, чем странно - выделять огромные деньги на пропаганду ЗОЖ, всякой мути, якобы за молодёжь, всякие департаменты по работе с молодёжью со служебными авто, секретаршами, кабинетами и пр. затратами на десятки миллионов, а 20 тыс тенге на краску журналисты ищут с протянутой рукой.
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§ mimohodom
Re: Найти, закрасить и обезвредить
mimohodom


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Сообщений: 32
Регистрация: 02.02.19
Отправлено: 14.03.19 - 21:51 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Согласен что супер! Но супер-супер будет, если другие люди поддержат и подхватят. :lol:
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§ Гога
Re: Найти, закрасить и обезвредить
Гога


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 896
Регистрация: 06.07.18
Отправлено: 14.03.19 - 22:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Все это хорошо , но только просто как пиар-акция .Рисунки маленькие - завтра рядом снова реклама будет . Рисунок должен быть большим .
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§ mimohodom
Найти, закрасить и обезвредить
mimohodom


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Сообщений: 32
Регистрация: 02.02.19
Отправлено: 15.03.19 - 07:18 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Все это хорошо , но только просто как пиар-акция .Рисунки маленькие - завтра рядом снова реклама будет . Рисунок должен быть большим .
Выйди с внуками, сделай большой. Или маленький. или растворителем с алюкобонда смой. Сделай хоть что-то.Один раз. Сам.
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§ Victor Yang
Re: Найти, закрасить и обезвредить
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 11540
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 21.05.19 - 22:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Новость в тему: https://tengrinews.kz/crime/hudojniki-narkosaytov-stenah-domov-ponesut-ugolovnuyu-369570/amp/
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