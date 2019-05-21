Цитата: Нурбанчик:

drakon: Насколько мне известно, аэропорт Костаная - не работает. Неужели на АН-24?... Согласно данных яндекс-расписаний, до начала июня действующая ИВПП открыта, так как указаны рейсы Эйр Астаны. С начала июня будет летать только Скат на Ан-24 с увеличением рейсов на Астану до 4 рейсов в день, с удобной стыковкой на Алма-Ату.



Не поверите, но у них сейчас в аэропорту местное ноу-хау. После недавнего позорища видимо закрыли перрон для больших самолетов и они сейчас останавливаются и сажают пассажиров прямо на самой ИВПП. Не шучу, уж поверьте.