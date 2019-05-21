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≡ Персона нон-грата: журналиста "НГ" не пустили на один из объектов в программе визита вип-гостя в Костанай		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Персона нон-грата: журналиста "НГ" не пустили на один из объектов в программе визита вип-гостя в Костанай
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 35766
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 21.05.19 - 12:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Пресс-секретарь акима Костанайской области Саят ЖУСУПОВ подтвердил «НГ», что «нескольких представителей СМИ не пустили на объекты» уже после выдачи аккредитации и согласованных списков.
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§ Rexyn
Персона нон-грата: журналиста "НГ" не пустили на один из объектов в программе визита вип-гостя в Костанай
Rexyn


(Администрация сайта)
Сообщений: 121
Регистрация: 22.11.17
Отправлено: 21.05.19 - 16:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Трэвэл:
А что же вы не написали, что вообще для всех СМИ отменили посещение объектов? Давайте уже, рубите правду-матку до конца)


Почему? А потому, что отменили посещение для всех журналистов спустя ЧЕТЫРЕ часа после того, как нам сообщили, что Ольге Лихограй отказали в аккредитации, и спустя ПОЛТОРА часа после того, как новость была дана на сайте.
На момент выпуска этой новости посещение НЕ БЫЛО ОТМЕНЕНО.

Вот вам правда до конца.
Не пытайтесь уличить нас в сокрытии правды, скрывая ее самому.

P.S. И не посещение объектОВ, а посещение объектА - СарыаркаАвтопром.
Не занимайтесь подтасовкой фактов.
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§ berkut_1973
Персона нон-грата: журналиста "НГ" не пустили на один из объектов в программе визита вип-гостя в Костанай
berkut_1973


(Пользователи)
Сообщений: 9
Регистрация: 22.12.12
Отправлено: 21.05.19 - 18:51 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Оппозиции нет , остальные кандидаты это в виде альтернативы , как в госсзакупках , и для остального мира , что у нас демократия
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§ maxsaf
Re: Персона нон-грата: журналиста "НГ" не пустили на...
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1927
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 21.05.19 - 19:36 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
А где про это можно - прочитать?...

В разосланых кому положено методичках :lol:
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§ Змея Подколодная
Re: Персона нон-грата: журналиста "НГ" не пустили на...
Змея Подколодная


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 625
Регистрация: 02.07.13
Отправлено: 21.05.19 - 19:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Свобода слова- основа демократии)))
ПыСы. Граждане, а на балкон то кто нибудь выходил?)
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§ drakon
Персона нон-грата: журналиста "НГ" не пустили на один из объектов в программе визита вип-гостя в Костанай
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 16306
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 21.05.19 - 21:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Змея Подколодная:
а на балкон то кто нибудь выходил?)

Я точно - нет... :lol: :oops:
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§ Victor Yang
Персона нон-грата: журналиста "НГ" не пустили на один из объектов в программе визита вип-гостя в Костанай
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 11540
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 21.05.19 - 22:13 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Змея Подколодная:
Граждане, а на балкон то кто нибудь выходил?)

Боюсь, что вышедший на балкон, уже никому ничего ответить не может. Как мне объясняли в один из визитов, - там снайперы натасканы на блики: увидел блик - стреляй. Нам тогда и в окна не разрешали смотреть очкарикам (а я очкарик). Насколько это достоверно - гарантировать не могу. С пешеходами то же самое - кортеж не будет останавливаться ни при каких обстоятельствах - даже если кто-то выбежит на дорогу (это уже когда-то в СМИ читал).
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