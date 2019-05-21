Rexyn Персона нон-грата: журналиста "НГ" не пустили на один из объектов в программе визита вип-гостя в Костанай #15





(Администрация сайта) Сообщений: 121

Регистрация: 22.11.17 (Администрация сайта) Отправлено: - 16:46 Цитата: Трэвэл:

А что же вы не написали, что вообще для всех СМИ отменили посещение объектов? Давайте уже, рубите правду-матку до конца)



Почему? А потому, что отменили посещение для всех журналистов спустя ЧЕТЫРЕ часа после того, как нам сообщили, что Ольге Лихограй отказали в аккредитации, и спустя ПОЛТОРА часа после того, как новость была дана на сайте.

На момент выпуска этой новости посещение НЕ БЫЛО ОТМЕНЕНО.



Вот вам правда до конца.

Не пытайтесь уличить нас в сокрытии правды, скрывая ее самому.



P.S. И не посещение объектОВ, а посещение объектА - СарыаркаАвтопром.

Не занимайтесь подтасовкой фактов.