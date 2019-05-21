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§ NG.kz
Собиравший металлолом мужчина погиб при падении на территории химзавода в Костанае
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 35766
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 21.05.19 - 16:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Несчастный случай со смертельным исходом произошел на территории заброшенного химзавода в воскресенье, 19 мая. Предположительно, мужчина, искавший металл, сорвался с высоты и погиб при падении, наткнувшись виском на арматуру.
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§ Volonter
Re: Собиравший металлолом мужчина погиб при падении на...
Volonter


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1452
Регистрация: 14.04.13
Отправлено: 21.05.19 - 16:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А кто вызвал скорую неизвестно?
Ну а вообще ситуация конечно страшная...
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