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≡ Персона нон-грата: журналиста "НГ" не пустили на один из объектов в программе визита вип-гостя в Костанай		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Персона нон-грата: журналиста "НГ" не пустили на один из объектов в программе визита вип-гостя в Костанай
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 35766
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 21.05.19 - 12:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Пресс-секретарь акима Костанайской области Саят ЖУСУПОВ подтвердил «НГ», что «нескольких представителей СМИ не пустили на объекты» уже после выдачи аккредитации и согласованных списков.
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* drakon
Re: Персона нон-грата: служба охраны президента не пустила...
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 16305
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 21.05.19 - 12:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
ПОЗОР!!! От ПРАВДЫ - не уйдёшь...!!! :-o :-o :-o
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§ директор пляжа
Re: Персона нон-грата: служба охраны президента не пустила...
директор пляжа


(Пользователи)
Сообщений: 116
Регистрация: 08.08.18
Отправлено: 21.05.19 - 12:51 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
воспрепятствовали журналистской деятельности

вдруг что-то не так.. перестраховались, а оператор им чем стал неугоден?
чем дальше тем страшнее как говорится..
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§ yudjin
Re: Персона нон-грата: служба охраны президента не пустила...
yudjin


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 5916
Регистрация: 19.07.08
Отправлено: 21.05.19 - 12:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
И это на фоне регулярных разговоров высокопоставленных чиновников о свободе слова и открытости власти для народа...

напомню картинкой ситуацию со свободой слова:
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§ Артем Марусич
Re: Персона нон-грата: служба охраны президента не пустила...
Артем Марусич


(Журналисты)
Сообщений: 111
Регистрация: 27.04.18
Отправлено: 21.05.19 - 13:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вот так признание. Лучше всяких грамот и дипломов.
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§ Дарвин
Re: Персона нон-грата: служба охраны президента не пустила...
Дарвин


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 111
Регистрация: 20.08.13
Отправлено: 21.05.19 - 13:09 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ну выйдете на улицу с пустым плакатом!)
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§ yudjin
Персона нон-грата: журналиста "НГ" не пустили на один из объектов в программе визита вип-гостя в Костанай
yudjin


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 5916
Регистрация: 19.07.08
Отправлено: 21.05.19 - 13:23 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Дарвин:
Ну выйдете на улицу с пустым плакатом!)

Нее, предлагаю в четверг выйти в свет с такой обложкой:

Можно и целый разворот оставить белым.
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§ arman_kst
Re: Персона нон-грата: журналиста "НГ" не пустили на...
arman_kst


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 272
Регистрация: 28.05.18
Отправлено: 21.05.19 - 13:27 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Поэтому надо голосовать на выборах за оппозицию
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* drakon
Персона нон-грата: журналиста "НГ" не пустили на один из объектов в программе визита вип-гостя в Костанай
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 16305
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 21.05.19 - 13:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
arman_kst:
Поэтому надо голосовать на выборах за оппозицию

У Токаева будет - 83%, могу поспорить... :lol: :oops:
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§ Victor Yang
Персона нон-грата: журналиста "НГ" не пустили на один из объектов в программе визита вип-гостя в Костанай
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 11538
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 21.05.19 - 13:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
arman_kst:
Поэтому надо голосовать на выборах за оппозицию

За какую? Они там все в одной лодке, да и не знаю я там никого. Если вдруг статистика выявит, что у кого-то рейтинг выше чем у главного кандидата (что вряд ли), быстро снимут кандидатуру в пользу главного кандидата.
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§ Трэвэл
Re: Персона нон-грата: журналиста "НГ" не пустили на...
Трэвэл


(Пользователи)
Сообщений: 200
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 21.05.19 - 16:02 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А что же вы не написали, что вообще для всех СМИ отменили посещение объектов? Давайте уже, рубите правду-матку до конца)
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§ Трэвэл
Re: Персона нон-грата: журналиста "НГ" не пустили на...
Трэвэл


(Пользователи)
Сообщений: 200
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 21.05.19 - 16:03 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
arman_kst:
Поэтому надо голосовать на выборах за оппозицию

Ну-ну... вперед и с песней!
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* drakon
Персона нон-грата: журналиста "НГ" не пустили на один из объектов в программе визита вип-гостя в Костанай
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 16305
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 21.05.19 - 16:20 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Трэвэл:
А что же вы не написали, что вообще для всех СМИ отменили посещение объектов?

А где про это можно - прочитать?... :lol: :lol:
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§ Мурзилка
Re: Персона нон-грата: журналиста "НГ" не пустили на...
Мурзилка


(Пользователи)
Сообщений: 32
Регистрация: 24.02.19
Отправлено: 21.05.19 - 16:26 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
yudjin:
предлагаю в четверг выйти в свет с такой обложкой

Да уж, прикол года прям!
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§ Трэвэл
Re: Персона нон-грата: журналиста "НГ" не пустили на...
Трэвэл


(Пользователи)
Сообщений: 200
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 21.05.19 - 16:42 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
А где про это можно - прочитать?...

Ну вам, конечно же, на этом сайте. Ожидайте!
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