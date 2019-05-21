Victor Yang Персона нон-грата: журналиста "НГ" не пустили на один из объектов в программе визита вип-гостя в Костанай #9





(Уважаемые пользователи) Сообщений: 11538

Регистрация: 08.08.10 (Уважаемые пользователи) Отправлено: - 13:55 Цитата: arman_kst:

Поэтому надо голосовать на выборах за оппозицию

За какую? Они там все в одной лодке, да и не знаю я там никого. Если вдруг статистика выявит, что у кого-то рейтинг выше чем у главного кандидата (что вряд ли), быстро снимут кандидатуру в пользу главного кандидата.