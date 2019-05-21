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§ NG.kz
Эко-челлендж по очистке берега Тобола от мусора прошел в Костанае
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 35766
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 21.05.19 - 14:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Еще на подъезде к месту сбора экочелленджеров то и дело встречались группки парней и девушек, двигающихся в обратном направлении. Впрочем, обвинять их в малодушии вряд ли стоило - день был весьма прохладным. Оставшиеся ждали высокого гостя.
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§ лимон
Re: Эко-челлендж по очистке берега Тобола от мусора прошел в...
лимон


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 917
Регистрация: 21.11.16
Отправлено: 21.05.19 - 14:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
перед приездом поди и мусор весь убрали, раскидав пару фантиков
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§ Мурзилка
Re: Эко-челлендж по очистке берега Тобола от мусора прошел в...
Мурзилка


(Пользователи)
Сообщений: 32
Регистрация: 24.02.19
Отправлено: 21.05.19 - 16:24 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
С такой же радостью эта молодежь пусть убирает после своих посиделок. Чисто не там, где метут, а там, где не сорят. Элементарно!
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